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Don't Panic Magazine

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Что будет, если включить открытую микроволновку. Видео

Что будет, если включить открытую микроволновку. Видео

По словам инженеров, открытая микроволновка крайне негативно сказывается на окружающих прибороах и вредна для человека.

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Комментарии
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Модест
Сидела на ветке обезьяна и держалась всеми лапами и хвостом. Решила проверить, что будет, и отпустила лапу. Висит дальше. Потом отпустила вторую, третью, четвёртую. А потом отпустила и хвост. Грохнулась на землю и, потирая ушибленную голову, подумала: &quot;Были бы мозги, было бы сотрясение&quot;
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1 д.
SI
Sergey Ivanov
Неймется пытливым! Не знаю, заработали ли эти экспериментаторы лучевую болезнь, но премию Шнобеля заработали точно! Просто так печка с открытой дверцей не включится. Так что эти горе- экспериментаторы совершенно сознательно вывели из строя блокировку! А теперь о давнем «эксперименте» у меня на аэродроме. На технической площадке бригада авиатехников обслуживала самолет. А на соседней площадке стали проверять самолетный радиолокатор. Включили- и та бригада случайно оказалась в зоне действия луча. К концу смены все они чувствовали страшную усталость, разбитость. Симптомы гриппа. Потом медики нашли у них последствия облучения. Один техник даже умер от белокровия. Господа изобретатели! Когда вам снова захочется проделать нечто подобное- помните об этом эксперименте!
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1 д.
SI
Sergey Ivanov
А ведь я пишу это второй раз! Похоже, за прошедшие лет 5 подросло новое поколение любознательных и пытливых... Думаю, самое время повторить. А еще для любителей поэкспериментировать предлагаю провести научный опыт. Этот эксперимент был опубликован в интернете тоже лет 5 назад. Итак: Что будет, если раскалить докрасна наковальню и бросить ее на лед? Научная мысль этого опыта заключается в вопросе: -Проплавит ли наковальня лед насквозь? Дерзайте!
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16 час.

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