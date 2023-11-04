Что будет, если включить открытую микроволновку. Видео

Модест Сидела на ветке обезьяна и держалась всеми лапами и хвостом. Решила проверить, что будет, и отпустила лапу. Висит дальше. Потом отпустила вторую, третью, четвёртую. А потом отпустила и хвост. Грохнулась на землю и, потирая ушибленную голову, подумала: "Были бы мозги, было бы сотрясение"

SI Sergey Ivanov Неймется пытливым! Не знаю, заработали ли эти экспериментаторы лучевую болезнь, но премию Шнобеля заработали точно! Просто так печка с открытой дверцей не включится. Так что эти горе- экспериментаторы совершенно сознательно вывели из строя блокировку! А теперь о давнем «эксперименте» у меня на аэродроме. На технической площадке бригада авиатехников обслуживала самолет. А на соседней площадке стали проверять самолетный радиолокатор. Включили- и та бригада случайно оказалась в зоне действия луча. К концу смены все они чувствовали страшную усталость, разбитость. Симптомы гриппа. Потом медики нашли у них последствия облучения. Один техник даже умер от белокровия. Господа изобретатели! Когда вам снова захочется проделать нечто подобное- помните об этом эксперименте!