Секретный «план победы» Зеленского, о котором украинцам лучше не знать

На Банковой задумали прорыв, чтобы сильно удивить русскую разведку Часть пунктов «плана победы» Владимира Зеленского останется закрытой для украинцев, заявил глава его офиса Андрей Ермак.
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