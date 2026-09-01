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Царьград

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Силуанов: мировой долг приблизится к 100% ВВП к 2029 году

Силуанов: мировой долг приблизится к 100% ВВП к 2029 году

Министр финансов России Антон Силуанов на встрече G20 в Эшвилле заявил, что глобальный государственный долг может достичь 94% мирового ВВП к 2025 году и приблизиться к 100% к 2029 году, что связано с заимствованиями развитых стран.

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