Кино: Как выбирали актеров на роль Сталина при его жизни, и участвовал ли в этом сам вождь

Фильмы, в которых фигурирует Сталин как историческая личность, выходят едва ли не ежегодно. И если сейчас главная черта, которая характеризует образ вождя – неоднозначность, то при жизни Иосифа Виссарионовича подобного разночтения и быть не могло.