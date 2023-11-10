Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 169 подписчиков

Экс-тренер "Зенита" Луческу: никогда не вернусь в Россию

Экс-тренер "Зенита" Луческу: никогда не вернусь в Россию

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу в беседе с украинским изданием Sport Arena заявил, что никогда не вернется в Россию, несмотря на то, что несколько дней назад в беседе со "Спорт-Экспрессом" не исключил возвращения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх