Экс-тренер "Зенита" Луческу: никогда не вернусь в Россию

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу в беседе с украинским изданием Sport Arena заявил, что никогда не вернется в Россию, несмотря на то, что несколько дней назад в беседе со "Спорт-Экспрессом" не исключил возвращения.
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