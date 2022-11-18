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Кайри Ирвинг вернется в матче с «Мемфисом»

Дисквалификация защитника «Нетс» Кайри Ирвинга завершится на этой неделе. Как сообщает The Athletic, один из лидеров «Бруклина» сыграет против «Мемфиса» в это воскресенье.

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