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Закон и Порядок

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«Правительство — это враг, который изматывает народ»: 11 % эстонцев перешли на «просрочку»

«Правительство — это враг, который изматывает народ»: 11 % эстонцев перешли на «просрочку»

  Прибалты напоминают мышек из анекдота, которые кололись, плакали, но продолжали есть кактус В третьем квартале 2024 года валовой внутренний продукт Эстонии упал на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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