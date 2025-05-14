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Не только о футболе

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    Вот и высказываний Семшова дождались. Теперь и он будет нас радовать.Российские пары и...

Российские пары и танцевальные дуэты мимо Олимпиады, Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, «Трактор» обыграл «Локомотив», вылет Медведева и Хачанова и другие новости

Российские пары и танцевальные дуэты мимо Олимпиады, Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, «Трактор» обыграл «Локомотив», вылет Медведева и Хачанова и другие новости

1. Аделия Петросян и Петр Гуменник получили нейтральный статус от ISU и смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2026.

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Комментарии
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Лена Мисько
Сразу вспомнилось как Спаллетти отказался пожать руку Витории после проигрыша Наполи.... - ну это, действительно, настоящий кумир для Семшова. и тут же «идеальный» Радимов отчитывает иностранного специалиста. Как по методичке
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13 час.
Лена Мисько
и рот раскрыли те, кто сам пинал судью
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13 час.
КУАТ
Вот и высказываний Семшова дождались. Теперь и он будет нас радовать.
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6 час.
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