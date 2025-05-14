Российские пары и танцевальные дуэты мимо Олимпиады, Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, «Трактор» обыграл «Локомотив», вылет Медведева и Хачанова и другие новости

Лена Мисько

Сразу вспомнилось как Спаллетти отказался пожать руку Витории после проигрыша Наполи.... - ну это, действительно, настоящий кумир для Семшова. и тут же «идеальный» Радимов отчитывает иностранного специалиста. Как по методичке