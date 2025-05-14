Российские пары и танцевальные дуэты мимо Олимпиады, Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, «Трактор» обыграл «Локомотив», вылет Медведева и Хачанова и другие новости

1. Аделия Петросян и Петр Гуменник получили нейтральный статус от ISU и смогут принять участие в отборе на Олимпиаду-2026.
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