Путин: Коль считал союз с Россией залогом будущего Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что взгляды бывшего канцлера Германии Гельмута Коля существенно отличались от позиции нынешнего немецкого руководства.
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