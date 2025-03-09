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Новые дома в Москве: 583 квартиры в Косино-Ухтомском по программе реновации

Новые дома в Москве: 583 квартиры в Косино-Ухтомском по программе реновации

В Москве, в районе Косино-Ухтомский, в рамках программы реновации построят пять жилых домов площадью более 75 тыс.

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