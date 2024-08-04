Рябков: РФ и США избежали эскалационного витка после сигнала из Москвы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве и Вашингтону удалось предотвратить усиление напряженности, благодаря предупреждению главы Минобороны России Андрея Белоусова, направленному руководству Пентагона Ллойду Остину.
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