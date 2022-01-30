Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Фиорентина» может купить Агустина Альвареса за 13–15 млн евро, помимо трансфера Кабрала. Оба форварда были интересны «Зениту»

«Фиорентина» продолжает укреплять атаку после продажи Душана Влаховича в «Ювентус». Вслед за трансфером форварда «Базеля» Артура Кабрала «фиалки» намерены приобрести нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх