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Татар-информ

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КАМАЗ в Челнах организовал выставку автобусов у избирательного участка

КАМАЗ в Челнах организовал выставку автобусов у избирательного участка

Фото: пресс-служба КАМАЗа Сегодня, 18 сентября, в Набережных Челнах ПАО «КАМАЗ» представило два автобуса новейшей разработки рядом с одним из избирательных участков.

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