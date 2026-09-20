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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о результатах «Матч ТВ»: «Это больно бьет по моему самолюбию и по тому, какие разговоры мне в дальнейшем вести с руководством канала»

Президент ФК « Матч ТВ » Константин Генич высказался о результатах медиаклуба и уходе голкипера Максима Швагирева .

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