Шамил Садыйков: Әгәр студентлар укып чыга икән, димәк, киләчәк бар!

КФУның Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе дипломнарын тапшыру тантанасында «ТАТМЕДИА» АҖ генераль директоры Шамил Садыйков «Гамәли филология: татар теле һәм әдәбияты, журналистика» юнәлешен тәмамлаучыларны котлады һәм КФУ белән биш ел бергә эшләүгә йомгак ясады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии