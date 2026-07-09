НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Шамил Садыйков: Әгәр студентлар укып чыга икән, димәк, киләчәк бар!

Шамил Садыйков: Әгәр студентлар укып чыга икән, димәк, киләчәк бар!

КФУның Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе дипломнарын тапшыру тантанасында «ТАТМЕДИА» АҖ генераль директоры Шамил Садыйков «Гамәли филология: татар теле һәм әдәбияты, журналистика» юнәлешен тәмамлаучыларны котлады һәм КФУ белән биш ел бергә эшләүгә йомгак ясады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии