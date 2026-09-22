Письмо: "История сомнительная от и до"

Про некоторых хищников мы когда-то говорили, что они как "рыболовный катер", кидающий крючки во все стороны.
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