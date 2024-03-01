ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР

Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), который передавал данные о местах дислокации российских военнослужащих и техники, задействованных в проведении специальной военной операции, украинским спецслужбам.
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