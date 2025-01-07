Углубляя сотрудничество, мы создаем общее будущее -- посол Китая в Казахстане

Алматы, 6 января /Синьхуа/ -- В эксклюзивной статье для издания DKnews.kz чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинь подвел итоги 2024 года и поделился видением дальнейшего развития стратегических отношений между Китаем и Казахстаном.