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Китай

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Углубляя сотрудничество, мы создаем общее будущее -- посол Китая в Казахстане

Углубляя сотрудничество, мы создаем общее будущее -- посол Китая в Казахстане

Алматы, 6 января /Синьхуа/ -- В эксклюзивной статье для издания DKnews.kz чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинь подвел итоги 2024 года и поделился видением дальнейшего развития стратегических отношений между Китаем и Казахстаном.

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