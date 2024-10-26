Для работы и для красоты. Эксперт рассказал, как формировались породы собак

Как появились породы собак? Откуда возникло такое разнообразие частей тела? И почему собаки не имеют к этому никакого отношения? Все началось с конкуренции между людьми и необходимости установить прозрачные правила, по которым владелец пса мог бы выиграть выставку, то есть получить престиж и звание победителя.