Отложенная банкнота: выпуск обновленной пятисотрублевки перенесли на неопределенный срок

Выход обновленной 500-рублевой купюры откладывается, выяснили «Известия». Обновить ее планировалось в 2024-м, но до конца года этого точно не произойдет, и пока регулятор не может прогнозировать, когда случится выпуск.
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