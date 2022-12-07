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Украинский блэкаут: ропот делается приметой жизни

Украинский блэкаут: ропот делается приметой жизни

Украинцы, потеряв все удобства, стали роптать Источник фото: www.fondsk.ru Пока глава офиса президента Украины Ермак обращается к нации в заблокированном в РФ «Твиттере» с просьбой потерпеть, пока глава ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины) Тимченко уверяет, что «у России нет шансов погрузить Украину в темноту, так как после атаки 23 октября удалось возобновить электроэнергию в некоторых регионах за часы, в некоторых – за дни, а это означает, что мы знаем, как преодолевать подобные ситуации», во многих населённых пунктах жители начинают открыто возмущаться положением дел с подачей электричества, отсутствием воды и тому подобными бытовыми неудобствами.

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