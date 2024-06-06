В САО работают лучший учитель и лучший воспитатель Москвы

Педагоги года Москвы» в номинации «Учитель года» победила Анастасия Морозова, учитель английского языка и изобразительного искусства школы «Перспектива», расположенной в Молжаниновском районе; в номинации «Воспитатель года» — Наталья Рыбальченко, инструктор по физической культуре школы №2100, которая находится в районе Западное Дегунино.