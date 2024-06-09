Продолжение поста «Тревога. Пожар и разгерметизация на российской космической станции "Мир". "Горим, мужики!"»

Сирена. Космическая станция разгерметизируется. Новые коллеги. Аварийная посадка. (Скриншоты и расшифровка взяты из видео текущего поста) В начале мая НАСА приняло решение о запуске космического корабля «Атлантис», который будет запущен 15 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии