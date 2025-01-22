Финуслуги: средний размер вклада россиян за 2024 год вырос на 22%

Средний размер депозита россиян в 2024 году вырос на 21,65% с 411 тысяч рублей в январе до 500 тысяч рублей к декабрю, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Финуслуги".
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