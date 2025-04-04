Откуда на коже берутся маленькие бугорки и как их убрать? Самое важное про комедоны

Косметолог Осман: из-за еды и грязных рук на коже могут появиться комедоны. Когда устье волосяного фолликула забивается кожным салом, ороговевшими клетками и грязью, под кожей могут появиться мелкие бугорки.
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