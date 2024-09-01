В ЛНР заявили о переброске к Макеевке испаноговорящих наемников

В район населенного пункта Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР) прибыло подразделение иностранных наемников, говорящих по-испански, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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