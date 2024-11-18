Подводный волоконно-оптический кабель связи C-Lion-1, единственный соединяющий Финляндию с Центральной Европой, был перерезан.
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