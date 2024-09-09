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Frontiers: сырой чеснок снижает риск тромбоза и защищает от диабета

Frontiers: сырой чеснок снижает риск тромбоза и защищает от диабета

Ученые из Венского Университета (Австрия) установили, что употребление белого сырого чеснока защищает от тромбоза и диабета, а также нормализует соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина в крови и благотворно влияет на печень.

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