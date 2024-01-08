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Скрытая формула счастья: как номер квартиры влияет на судьбу жильцов

Скрытая формула счастья: как номер квартиры влияет на судьбу жильцов

При выборе жилья многие руководствуются районом, количеством комнат, наличием ремонта, видом из окна и другими параметрами.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ерунда!! У нас в 1 квартире (недавно узнала) сосед развелся с женой. прекрасная женщина, хозяйка, аккуратистка, хорошая соседка.. А он, сабака, сейчас пьет и черт его знает что вытворяет!!  То ходил лощеный, чистенький, красивый, а теперь как шелудивый пес ходит!!!  У.... Противный!! А мне за Любаню обидно и жалко ее!! Вот вам и квартира № 1....
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