Скрытая формула счастья: как номер квартиры влияет на судьбу жильцов

лл

лина любимцева

Ерунда!! У нас в 1 квартире (недавно узнала) сосед развелся с женой. прекрасная женщина, хозяйка, аккуратистка, хорошая соседка.. А он, сабака, сейчас пьет и черт его знает что вытворяет!! То ходил лощеный, чистенький, красивый, а теперь как шелудивый пес ходит!!! У.... Противный!! А мне за Любаню обидно и жалко ее!! Вот вам и квартира № 1....