22 октября исполняется 215 лет со дня рождения венгерского композитора Ференца Листа — виртуоза, романтика, создателя жанров, которые прочно вошли в концертный репертуар.
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