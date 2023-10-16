В России введут оборотные штрафы за превышение квот по выбросам в атмосферу

Это следует из перечня поручений президента, опубликованного на сайте Кремля. Кого и за что будут штрафовать, и что об этом думает бизнес?В РФ до конца года введут оборотные штрафы за превышение квот по выбросам.
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