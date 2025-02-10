Bloomberg: Келлог представит Трампу план по Украине в ближайшие недели

Он обратится за помощью к европейским союзникам Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог представит главе Белого дома план завершения украинского конфликта в ближайшие недели.
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