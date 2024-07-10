О серьезной аварии в Новоаннинском районе сообщают водители. На трассе возле ст.Филоновской столкнулись два отечественных автомобиля- Нива и ВАЗ 2115.
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О серьезной аварии в Новоаннинском районе сообщают водители. На трассе возле ст.Филоновской столкнулись два отечественных автомобиля- Нива и ВАЗ 2115.