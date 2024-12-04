Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил САУ «Акация» ВСУ на правом берегу Днепра

С помощью БпЛА в режиме реального времени военнослужащие морской пехоты Северного флота наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов артиллерии.
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