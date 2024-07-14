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Степанова о покушении на Трампа: «Я не ставлю на одну доску стрелявшего психа и главу норвежских лыж, но общее у них есть – нетерпимость, фанатичность в ущерб полезности»

В ночь на 14 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Стрелок убит.

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