«Роковой список Шелдона»: странные смерти британских учёных, создававших космическую оборону

В 1991 году вышел роман знаменитого американского писателя Сидни Шелдона «Конец света». По сюжету главный герой, секретный агент военно-морской разведки США Роберт Беллами получает задание отыскать очевидцев крушения летающей тарелки.
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