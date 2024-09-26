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Посол Нечаев назвал развлечением версию о диверсии "Северных потоков" водолазами

Посол Нечаев назвал развлечением версию о диверсии "Северных потоков" водолазами

Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua Тиражируемая на Западе версия о том, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" были взорваны украинскими водолазами, является не более чем развлечением.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Версией об &quot;украинских водолазах&quot; Запад  прикрывает то, что на самом деле  &quot;Северный поток&quot; взорвали АМЕРИКАНЦЫ!... Куеву все равно скоро  придет капец, вот на них все и нужно валить, пока не поздно. А Польша подыгрывает США... Пшеки известные прислужники и врали...
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