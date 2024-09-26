Global Look Press/Danish Defense Ministry/XinHua Тиражируемая на Западе версия о том, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" были взорваны украинскими водолазами, является не более чем развлечением.
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