Посол Нечаев назвал развлечением версию о диверсии "Северных потоков" водолазами

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лина любимцева

Версией об "украинских водолазах" Запад прикрывает то, что на самом деле "Северный поток" взорвали АМЕРИКАНЦЫ!... Куеву все равно скоро придет капец, вот на них все и нужно валить, пока не поздно. А Польша подыгрывает США... Пшеки известные прислужники и врали...