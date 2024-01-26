Пострадавшим при ЧС кубанцам будет положена выплата в 100 тыс. рублей

Пособие единовременное и положено пострадавшим при пожаре или стихийных бедствиях.Пресс-служба Заксобрания Краснодарского края сообщила, что депутаты внесли изменения в закон «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае».
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