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  • Сергей О
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Пострадавшим при ЧС кубанцам будет положена выплата в 100 тыс. рублей

Пострадавшим при ЧС кубанцам будет положена выплата в 100 тыс. рублей

Пособие единовременное и положено пострадавшим при пожаре или стихийных бедствиях.Пресс-служба Заксобрания Краснодарского края сообщила, что депутаты внесли изменения в закон «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае».

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