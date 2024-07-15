Военный суд в Москве сегодня перевел под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова.
Знаменитого генерала Попова перевели из камеры под домашний арест
Комментарии
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Владимир Негода
скорее всего никаких металлоконструкций не было , бабки попилили , а тут честный человек попался под руку , вот на него и списали ....... если посмотреть на этих ворюг в Мин . Обороны , то только это и приходит на ум !
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8 час.
Вектор
"...По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя РФ. Его дело прекращено посмертно. Моисеев вину признал, погасив часть нанесенного ущерба..."
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4 час.
Александр Батт
Важно не условие содержания, а приговор.
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2 час.
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