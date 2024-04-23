Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас.
Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран
Комментарии
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Александр Гребнев
Все верно лезут они повсюду и в каждую дырку в высшие эшелоны
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19 час.
Лидия Курзаева
"Хватит надеяться на благородство других стран" И хватит нам заниматься благотворительностью. Лучше о своём народе позаботиться.
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18 час.
Олег Казанцев
На заре моей юности старшие товарищи говаривали: "Ни одно благодеяние не остается безнаказанным". Надо было тогда зарубить это на своем носу.
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10 час.
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