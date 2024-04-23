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Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

Если друг оказался вдруг... Хватит надеяться на благородство других стран

Для меня достаточно странно, что мы заговорили об антироссийских действиях соседнего Казахстана только сейчас.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Все верно лезут они повсюду и в каждую дырку в высшие эшелоны
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19 час.
Лидия Курзаева
&quot;Хватит надеяться на благородство других стран&quot;  И хватит нам заниматься благотворительностью.  Лучше о своём народе позаботиться.
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18 час.
Олег Казанцев
На заре моей юности старшие товарищи говаривали: &quot;Ни одно благодеяние не остается безнаказанным&quot;. Надо было тогда зарубить это на своем носу.
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10 час.

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