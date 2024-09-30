Сотни боевиков окружены в Угледаре и, вероятно, останутся там до конца

Будни мужчин. Все что нам интересно

Российская армия продвигается в восточной части Угледара, стремясь закрепиться в многоэтажках на окрестностях города, куда уже прибывает пехота, сообщает аналитический ресурс DS, который работает на ГУР Минобороны Украины.