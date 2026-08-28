«Мы входим в эпоху Золотого века». Светлана Драган о том, когда начнется перезагрузка в России и для кого 2026-й год станет переломным Известный российский астролог Светлана Драган в эксклюзивном интервью приоткрыла завесу над грядущими глобальными трансформациями 2026-го года: от экономических бурь и заката доллара до крушения старых элит и обветшалых систем управления.