В России предложили уравнять условия ведения бизнеса для самозанятых и микропредприятий

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко предложение уравнять условия ведения бизнеса для самозанятых и микропредприятий.
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