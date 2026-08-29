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Две выделенные полосы в 2,3 раза ускорили движение электробусов №993

Две выделенные полосы в 2,3 раза ускорили движение электробусов №993

Электробусы маршрута №993 едут в 2,3 раза быстрее благодаря двум выделенным полосам. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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