В Госдепе заявили о готовности США прибегнуть к ЯО для защиты Японии

TASS/Zuma США готовы использовать любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк в ходе брифинга 22 июля.
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