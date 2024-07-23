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В Госдепе заявили о готовности США прибегнуть к ЯО для защиты Японии

В Госдепе заявили о готовности США прибегнуть к ЯО для защиты Японии

TASS/Zuma США готовы использовать любые средства, включая ядерное оружие, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии, заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк в ходе брифинга 22 июля.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Да вы уже зае..ли своей простотой! Думаете отсидеться за Тихим океаном? Ким Чен Ин вам такой возможности не предоставит! Корыта ваши уже хуситы лупят! Решили распространить ракеты средней дальности на континент? Японию просто смоет!
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