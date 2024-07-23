В Госдепе заявили о готовности США прибегнуть к ЯО для защиты Японии

EV

Evgeni Velesik

Да вы уже зае..ли своей простотой! Думаете отсидеться за Тихим океаном? Ким Чен Ин вам такой возможности не предоставит! Корыта ваши уже хуситы лупят! Решили распространить ракеты средней дальности на континент? Японию просто смоет!