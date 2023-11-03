СК по Приморью раскрыл более 750 тяжких преступлений с начала года

Следственное управления СК РФ по Приморью подвело итоги за девять месяцев работы в 2023 году. Руководитель управления Владимир Фомин в ходе коллегии рассказал о раскрытии более 750 преступлений, сообщила пресс-служба ведомства.
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