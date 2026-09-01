ЦБ вновь продлил ограничения на снятие иностранной валюты

На этот раз срок действия ограничений на снятие валюты продлен до 9 марта 2027 года. Сохранение ограничений связано с по-прежнему действующими санкциями против РФ, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран, сообщают в Центробанке 1 сентября 2026 года, во вторник.