ЦБ вновь продлил ограничения на снятие иностранной валюты

На этот раз срок действия ограничений на снятие валюты продлен до 9 марта 2027 года. Сохранение ограничений связано с по-прежнему действующими санкциями против РФ, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран, сообщают в Центробанке 1 сентября 2026 года, во вторник.
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