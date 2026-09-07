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ФедералПресс

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Власти Польши больше не могут сдерживать цены на бензин

Власти Польши больше не могут сдерживать цены на бензин

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Власти Польши больше не в состоянии финансировать программу, заключающуюся в сдерживании цен на бензин и дизтопливо на автозаправках.

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