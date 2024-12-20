"Нас хотели искоренить тысячелетиями": Абхазские претензии к России перешли в перестрелку

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Георгийюра Гончар
Неужели людям 90-х мало было!!
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11 час.
Владислав Владислав
Пусть абхазы живут за СВОЙ СЧЕТ. Надоели уже эти нахлебники.
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9 час.
Владислав Владислав
Почему Россия должна абхазам электроэнергию бесплатно поставлять ? Пусть лучше Абхазия в Россию мандарины бесплатно поставляет!
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9 час.

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