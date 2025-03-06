Троих новосибирцев осудили за подготовку теракта в Барнауле

Первые три года заключения преступники будут отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года Суд приговорил троих жителей Новосибирской области к лишению свободы за покушение на террористический акт.
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